وزير الخارجية الياباني يزور كوريا الجنوبية

يتوجَّه وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا إلى كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، في زيارة ترمي إلى تعزيز التعاون الأمني ​​بين الجارتين وحليفتهما المشتركة الولايات المتحدة بهدف مواجهة القوة الإقليمية المتنامية للصين.

وقالت الحكومة اليابانية إن هذه هي المرة الأولى منذ 7 سنوات التي يزور فيها وزير خارجية ياباني كوريا الجنوبية لعقد اجتماع ثنائي مع نظيره الكوري الجنوبي.

وأضافت، أن إيوايا سيجتمع أيضاً مع القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية تشوي سانج-موك.

وذكرت الحكومة، في بيان صحفي، أن إيوايا يهدف خلال الزيارة إلى «إعادة التأكيد» على أهمية العلاقات بين البلدين، وعلى ضرورة مواصلة تنسيق السياسات بينهما بما في ذلك المتعلقة بكوريا الشمالية «في ضوء البيئة الاستراتيجية الراهنة».

وقد يكون تعزيز التعاون الأمني ​​الثلاثي أكثر صعوبة وسط الاضطرابات السياسية في كوريا الجنوبية، الناجمة عن مساءلة الرئيس يون سوك يول بهدف عزله.

كما أن الانتقال إلى إدارة ترامب الثانية بالولايات المتحدة في 20 يناير يعني أن أياً من الزعماء الذين أسسوا اتفاقية التعاون الأمني ​​الثلاثية في عام 2023، وهم الرئيس الأمريكي جو بايدن ويون ورئيس الوزراء الياباني السابق فوميو كيشيدا لن يكون في السلطة.