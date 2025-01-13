السلطات الباكستانية تنتشل جثامين 11 عاملا من منجم فحم

انتشل رجال الإنقاذ جثث 11 من عمال المناجم، لقوا حتفهم، الأسبوع الماضي، عقب انفجار لغاز الميثان تسبَّب في انهيار منجم للفحم بجنوب غربي باكستان.

وقال مصدر مسئول إن هناك عملية بحث ما زالت جارية للعثور على العامل الثاني عشر، الذي اختفى منذ الخميس الماضي، عندما انهار المنجم في مدينة سينجيدي بإقليم بلوشستان، مشيرا إلى أن اثنين من عمال المناجم لقيا حتفهما، أمس الأحد، بعد انهيار منجم آخر في منطقة هارني ببلوشستان.

ويُذكر أنه يجري تجاهل معايير السلامة بصورة كبيرة في قطاع التنقيب عن الفحم بباكستان؛ ما يؤدي إلى وقوع حوادث وانفجارات تودي بحياة العشرات من عمال المناجم سنويًا.