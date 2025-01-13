إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي بسور خرساني بالجيزة

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة بالسور الخرساني بطلعة محور كمال عامر بدائرة قسم شرطة الجيزة.

وفي التفاصيل، تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلي محور كمال عامر بدائرة قسم شرطة الجيزة.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي تابعة لشركة توصيل اصطدمت بطلعة محور كمال عامر مما تسبب في إصابة 4 ركاب كانوا بداخلها، جري نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.