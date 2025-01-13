محافظ مطروح: الدفع بلجنة لمعاينة موقع أول منطقة صناعية

قامت لجنة من مدير المناطق الصناعية بمطروح والتخطيط العمراني ومهندسي الشركات المعنية بمد البنية التحية من مديرية الطرق وشركات الكهرباء والمياه والغاز والاتصالات وغيرها من الجهات المعنية، اليوم الإثنين، بمعاينة الموقع والمخرجات التنفيذية للمنطقة التى تعد أول منطقة صناعية بمطروح والمقترح إنشاء نحو 400 مصنع جديد.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بسرعة إنهاء الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية لمخطط مد البنية التحتية وتنظيم الموقع التفصيلي للمنطقة الصناعية جنوب فوكة، بالتنسيق مع وزارة الصناعة للبدء في أعمال ترفيق المنطقة، كأول منطقة صناعية بمطروح بما ستضمه من مصانع تعدينية وهندسية وغذائية وغيرها وتوفر مزيد من فرص العمل الدائمة طوال العام لأبناء مطروح ومحافظات الجمهورية بدلا من فرص العمل الموسمية.

حيث تقع المنطقة الصناعية الجديدة جنوب فوكة على مساحة ٢٨٩،٦٣ فدانا وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر لتخصيص المنطقة رقم ١٠٨٩ لسنة ٢٠١٥.



وأوضح محافظ مطروح، أن مشروع إنشاء المخطط التفصيلي للمناطق الصناعية بمطروح ضمن بروتوكول التعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة التنمية المحلية والمتضمن إعداد المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية وإعداد قواعد بيانات وصفية لها تتضمن كافة البيانات التفصيلية المتعلقة بقطع الأراضي وشبكة الطرق والإشتراطات البنائية والتخطيطية والذي يأتي إطار دفع عجلة الإستثمار ودعم المستثمرين وسرعة إتخاذ الإجراءات واستخراج البيانات والتراخيص اللازمة

حيث تم التنسيق مع كلاً من إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة - إدارة المساحة العسكرية - مكتب سلسبيل للإستشارات الهندسية التابع لإدارة المساحة العسكرية بالشراكة مع شركة إيدج برو لنظم المعلومات -الهيئة العامة للتنمية الصناعية - وزارة التنمية المحلية) و تم الانتهاء من إعداد المخطط والتوقيع عليه من ادارتي ( الاستثمار - التخطيط العمراني).

كما أكد محافظ مطروح، أن المشروعات المستهدفة نحو ٤٠٠ مصنع مختلف الأنشطة مع أهمية الاستغلال الأمثل للمنطقة كمنطقة بكر واعدة بما تتميز به من سطح مستوى وقابلة للتوسع المستقبلي دون أى تداخلات بما ستضمه المنطقة من أنشطة صناعية رئيسية وفرعية المختلفة.

كما ستتم آلية عمل المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمنطقة الصناعية من خلال ربط المحافظة بالبنية المعلوماتية لإدارة المساحة العسكرية بما ستضمه من عرض المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية وبطاقات الوصف الخاصة بكل مصنع والإمكانات المختلفة للمنظومة والتي تتيح إستعراض كافه البيانات الخاصة بالمصانع والإستخدامات المختلفة وتقارير المتابعة الدورية التي تقوم بها كافة الجهاز المعنية بالمنطقة الصناعية، وشرح آلية إضافه البيانات وتعديلها من خلال المختصين بالمحافظة بعد ربط المحافظة بإدارة المساحة العسكرية إلكترونيا.

محافظ مطروح: معاينة موقع أول منطقة صناعية

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