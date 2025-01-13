مديحة كامل فنانة "البشاير".. التنوع وقوة الأداء ميز أسلوبها في التمثيل.. وعلاقتها بالشعراوي محطة غامضة في حياتها

تحل علينا ذكرى وفاة مديحة كامل التي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1997، هي أيقونة جمال السينما المصرية وواحدة من أكثر الممثلات بهجة على الشاشات، أحبها المشاهدون وظلت أعمالها متداولة حتى الآن، درامية في تمثلها وقوية في حديثها، التي على الرغم من رحيلها لازال الجميع يتذكر أعمالها و رحلتها.

مديحة كامل تعتزل الفن قبل الإنتهاء من تصوير فيلم “بوابة إبليس”

قدمت الفنانة مديحة كامل فيلم "بوابة إبليس" ولكنها اعتزلت وأعلنت ارتدائها الحجاب قبل الإنتهاء من تصويره، ليستكمل القائمون على العمل الفيلم بـ "دوبلير" للفنانة بعد موافقتها.

كشفت إحدى البرامج التليفزيونية سبب اعتزال مديحة كامل الفن، وقفت أمام المرآة بالاستديو، وشعرت أن وجهها وجه شيطان، وتكرر المشهد باستمرار معها: “مبقتش طايقة تبص في المرآة، فأخدت هدومها وكلمت المنتج قالت له أنا مش هاجي تاني.. أنا اعتزلت وهرجعلك فلوسك”.

الشيخ الشعراوي يهدي رسالة إلى مديحة كامل

كشفت ميرهام الريس الابنة الوحيدة للفنانة الراحلة مديحة كامل، عن علاقة أميرة السينما المصرية والشيخ الشعراوي في لقاء سابق لها، حيث قالت: “أمي التقت بالشيخ الشعراوي بعد اعتزالها وارتدائها الحجاب وسألته عن الكثير من الأمور الدينية، لأنها أرادت أن تعرف تفاصيل الدين وإجابات عن أسئلتها من شخص موثوق فيه، وكان الشيخ يعتز بها حتى أنه دعانا عنده في عقد قراني، وأقام لي احتفالا بسيطا، وألقى خطبة وأهداني مصحفا عليه إهداء منه وحضرت الحفل الفنانة الكبيرة شادية رغم حرصها على عدم الظهور فى أى مناسبات”.

وتابعت ميرهام: "ماما كانت دايما بتدعى ربنا يخلصها من الفلوس لو فيها أي مال حرام"، وعن العبارة التي أهداها الشيخ الشعراوي إلى والدتها هي؛ “وأنفس ما تهدى إلى من تحبه.. كتاب إلى المختار أوحاه ربه”.

العفاريت والصعود إلى الهاوية.. أبرز أعمال مديحة كامل

قدمت مديحة كامل العديد من الأدوار الصغيرة حتى سطع نجمها مع وحش الشاشة فريد شوقي في فيلم 30 يوم في السجن، الصعود إلى الهاوية، العفاريت، الشوادر، العفاريت، إنقاذ ما يمكن إنقاذه، حب المراهقات، شوارع من نار، مطاردة غرامية، السلخانة.

ومن أبرز أعمالها الدرامية، أول مسلسل تلفزيوني تقدمه الفنانة مديحة كامل في عام 1977 هو مسلسل "المجهول"، في نفس العام قدمت مسلسل "الأفعى"، قدمت مسلسل "ايوب البحر"، "ينابيع النهر"، ومن أشهر أعمالها الدرامية "البشاير" الذي حقق نجاحًا فنيًا وجماهيريًا كبيرًا.