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الإثنين 13 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

طقس اليوم يميل إلى الدفء نهارا.. والعظمى بالقاهرة 23

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس  اليوم الاثنين، طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى و الوجه البحري و شمال الصعيد و ودافئ  على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ومعتدل على السواحل الشمالية وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر  علي اغلب الانحاء و يصل لحد الصقيع على المزروعات في  ووسط سيناء .

كما يشهد  اليوم الأثنين ، شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية .

ونشاط رياح علي مناطق من اقصي الغرب على فترات متقطعة. 

 درجات الحرارة المتوقعة 

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين، على القاهرة الكبرى والوجه البحري ،23 للعظمى والصغرى 13 درجة، وعلى السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 10 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 15 وعلى شمال الصعيد 23 للعظمي والصغرى 8 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 27 للعظمي والصغري 12 درجة .

 

الارصاد حالة الطقس اليوم الإثنين