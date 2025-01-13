بالفيديو.. خبير سياحي: الانتهاء من 90 % بمشروع «التجلي الأعظم» والافتتاح في الفترة المقبلة

قال الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي، إن الدولة المصرية تسير بخُطى سريعة في إنجاز مشروع «التجلي الأعظم» بسانت كاترين، موضحا أن القدرة الاستيعابية لمطار سانت كاترين تزداد بشكل ملحوظ، كما أنه جرى الانتهاء من إنشاء الفندق الجبلي وساحة السلام وبناء المستشفيات وساحات البازارات، إذ جميعها إنجازات تمت في المشروع.

وأضاف «هزاع»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه من المنتظر افتتاح مشروع «التجلي الأعظم» بسانت كاترين خلال الفترة المقبلة كما أدلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن جرى إنجاز المشروع بنسبة 90%.

وتابع: «المستهدف من المشروع هو وجود مليون سائح يأتي لزيارة هذه الأماكن، لذا خلال عام قد يتحقق هذا الرقم نتيجة للتوسعة في المطارات والطاقة الاستيعابية ووجود الفنادق والزيارات والكثير من الأماكن السياحية، بالتالي من المتوقع جذب عدد أكبر من السائحين والزوار».