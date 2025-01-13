الأربعاء.. مكتبة القاهرة الكبرى تناقش المجموعة القصصية "عناقيد الخوف"

تعقد مكتبة القاهرة الكبرى، ندوة لمناقشة المجموعة القصصية "عناقيد الخوف" للكاتبة نبيلة هاشم، وذلك في الخامسة من مساء الأربعاء المقبل، الموافق 15 يناير الجاري، بمقر المكتبة في الزمالك.

تضم الندوة نقاشًا ثريًا مع الروائية ميرفت البربري، والشاعر عبدالعليم إسماعيل، والروائي حسين بكري، ويدير اللقاء الكاتب يحيى يحى رياض يوسف، مدير عام مكتبة القاهرة الكبرى.

تأتي الندوة في إطار سلسلة من الفعاليات الثقافية المميزة التى تنظمها مكتبة القاهرة الكبرى، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وإشراف الفنان خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي.