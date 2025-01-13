خبير: التصعيد بين حزب الله وإسرائيل سيكون منضبطا بوجود اللجنة الخماسية

قال العميد مارسيل بالوكجي، خبير عسكري واستراتيجي، إنه من الطبيعي استمرار دولة الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب مزيد من الخروقات في لبنان، إذ إن اللجنة الخماسية لم تتوصل حتى الآن إلى وقف إطلاق النار وانسحابات من الجانب الإسرائيلي، كما أن البنية التحتية لحزب الله لم تفكك بسبب تطورات المشهد السوري وانقلاب النظام هناك.

وأضاف «بالوكجي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن حزب الله طلب ضمانات لسحب قواته من جنوب الليطاني، وبالتالي تصبح أهداف حزب الله مؤمنة، وفي المقابل تريد إسرائيل حماية شمالها ومستعمراتها من التهجير، لذلك تستمر الخروقات الإسرائيلية.

وتابع، أن التصعيد بين حزب الله وإسرائيل سيكون منضبط بوجود اللجنة الخماسية، ولن يُسمح للأمور أن تتطور خاصة بعدما استشعر حزب الله خطورة الموقف، لذلك سيبقى على رد منضبط، متوقعا أن إسرائيل ستمدد وجودها في لبنان، وسوف تمدد المهلة إلى 60 يوما أخريين.