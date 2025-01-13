أسعار النفط تقفز لأعلى مستوى في 3 أشهر

سجلت أسعار النفط أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أشهر عند الفتح اليوم الاثنين 13 يناير 2025، لتواصل ارتفاعها وسط توقعات بأن تؤثر العقوبات الكبيرة على إمدادات الخام الروسي إلى الصين والهند، أكبر وثالث أكبر مستوردين للخام في العالم.

وبحسب “رويترز” ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.35 دولار أي 1.6% إلى 81.11 دولار للبرميل بحلول الساعة 2339 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد أن سجلت أعلى مستوى خلال اليوم عند 81.44 دولار، وهو الأعلى منذ 27 أغسطس.

سعر البرميل



وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.40 دولار، أي 1.83% ، إلى 77.97 دولار للبرميل بعد أن لامس أعلى مستوى عند 78.32 دولار، وهو أعلى سعر منذ الثامن من أكتوبر .

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة عقوبات جديدة على منتجي النفط الروسيين جازبروم نفت وسورجوت للنفط والغاز بالإضافة إلى 183 ناقلة تعمل في شحن النفط الروسي، مما يستهدف عوائد تستخدمها موسكو لتمويل حربها ضد أوكرانيا.

وقال متعاملون ومحللون إن صادرات النفط الروسية ستتضرر بشدة بسبب العقوبات الأمريكية الجديدة مما سيدفع المشترين الرئيسيين الصين والهند للحصول على المزيد من النفط من الشرق الأوسط وأفريقيا والأمريكتين وهو ما سيزيد الأسعار وتكاليف الشحن.

وقال هاري تشيلينجويريان رئيس قطاع الأبحاث في مجموعة أونيكس كابيتال إن "الجولة الأحدث من عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التي تستهدف شركات النفط الروسية وعددا كبيرا جدا من الناقلات سيكون لها عواقب وخيمة على الهند على وجه الخصوص".

