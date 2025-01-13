أعلنت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الإثنين،انطلاق مبادرة المراجعة النهائية للشهادة الإعدادية بقاعة مجلس العمد والمشايخ، وذلك بالتعاون المشترك والتنسيق المثمر مع حزب مستقبل وطن.

وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن المبادرة تأتي بالتعاون مع الحزب دعماً من المديرية لأبنائنا الطلاب وتيسيرا علي أولياء الأمور، مشيرة أن نخبة من أفضل معلمين المرحلة الإعدادية على مستوى المحافظة ستقوم بإلقاء المحاضرات الدراسية لمساعدة الطلاب في المراجعة والتحصيل.

وأوضحت وكيل الوزارة أن المبادرة تشمل كذلك تنظيم مراجعات ليلة الامتحان وتبدأ تلك الفاعليات الخميس المقبل بذات القاعة، مشيرة أن تلك المبادرات تهدف لتقديم شرح مبسط ومراجعات دورية مكثفة في جميع المواد للطلاب قبل انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية السبت المقبل الموافق الثامن عشر من شهر يناير الجاري.

تعليم مطروح يدشن مبادرة المراجعات النهائية للشهادة الإعدادية

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