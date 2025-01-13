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الإثنين 13 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"تعليم مطروح" يدشن مبادرة المراجعات النهائية للشهادة الإعدادية

تعليم مطروح يدشن
تعليم مطروح يدشن مبادرة المراجعات النهائية للشهادة الإعدادية
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أعلنت نادية فتحي  وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الإثنين،انطلاق مبادرة المراجعة النهائية للشهادة الإعدادية بقاعة مجلس العمد والمشايخ، وذلك بالتعاون المشترك والتنسيق المثمر مع حزب مستقبل وطن.

وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن المبادرة تأتي بالتعاون مع الحزب دعماً من المديرية لأبنائنا الطلاب وتيسيرا علي أولياء الأمور، مشيرة أن نخبة من أفضل معلمين المرحلة الإعدادية على مستوى المحافظة ستقوم بإلقاء المحاضرات الدراسية لمساعدة الطلاب في المراجعة والتحصيل.

وأوضحت وكيل الوزارة أن المبادرة تشمل  كذلك تنظيم مراجعات ليلة الامتحان وتبدأ تلك الفاعليات الخميس المقبل بذات القاعة، مشيرة أن تلك المبادرات تهدف لتقديم شرح مبسط ومراجعات دورية مكثفة في جميع المواد للطلاب قبل انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية السبت المقبل الموافق الثامن عشر من شهر يناير الجاري.

تعليم مطروح يدشن مبادرة المراجعات النهائية للشهادة الإعدادية

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مطروح تعليم مطروح الشهادة الاعدادية نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح حزب مستقبل وطن