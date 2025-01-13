خبير سياسات دولية: جهود مصرية متواصلة لوقف إطلاق النار في غزة

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل القصف والتدمير ضد الشعب الفلسطيني باتباع سياسة التجويع والتهجير، موضحا أن هناك جهود مصرية مكثفة للوصول إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإفشال المخطط الإسرائيلي بالتهجير القسري للفلسطينيين.



وأضاف «سنجر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الحرب البائسة التي يقودها الاحتلال الإسرائيلي ليست من اهتمامات الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة دونالد ترامب، بالتالي ترامب لا ينساق وراء حروب رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن هناك اقتراب للوصول لوقف إطلاق النار .



وتابع: «الدبلوماسية المصرية وإدارة الأزمة في قطاع غزة تكمن في تحركات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي لديه مسؤوليات عن العروبة والأمن القومي العربي، بالتالي يناقش دائما الأوضاع في غزة وسوريا ولبنان، لذا الدولة المصرية ترى أن القضية الفلسطينية هي قضية القضايا بالنسبة لها».