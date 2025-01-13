أسعار الذهب تستقر وسط ترقب الغموض المحيط بسياسات ترامب المقبلة

استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين 13 يناير 2025، وسط حالة عدم اليقين المحيطة بسياسات الإدارة المقبلة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب التي تعزز الطلب على الملاذ الامن.

وبحسب “رويترز” أدي ظهور تقرير قوي عن التوظيف في الولايات المتحدة الى دعَم تحفظ مجلس الاحتياطي المركزي الأمريكي إزاء خفض أسعار الفائدة بدرجة كبيرة هذا العام.

المعاملات الفورية

استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2690.49 دولار للأونصة بحلول الساعة 00:28 بتوقيت جرينتش، ليحوم بالقرب من أعلى مستوى له منذ 12 ديسمبر والذي سجله يوم الجمعة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2720.20 دولار، وساهم تقرير الوظائف القوي في دعم الموقف المتحفظ الذي ينتهجه مجلس الاحتياطي الاتحادي تجاه خفض أسعار الفائدة بدرجة أكبر هذا العام وسط زيادة المخاوف من أن تؤدي تعهدات ترامب بفرض أو زيادة الرسوم الجمركية على الواردات بشكل كبير إلى إذكاء التضخم.

الوظائف غير الزراعية

قال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل إن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 256 ألف وظيفة الشهر الماضي وهو أكبر عدد منذ مارس.

وسيراقب المستثمرون عن كثب إصدار المؤشر الشهري لأسعار المستهلكين في وقت لاحق من الأسبوع.



جاذبية الاحتفاظ بالمعدن الأصفر

وقال ديفيد ميجر مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز "الذهب لا يزال صامدا في مواجهة تقرير وظائف أقوى كثيرا من المتوقع، أحد العوامل التي تدعم الذهب هو حالة عدم اليقين التي نشهدها قبل التنصيب" للرئيس الأمريكي.

عادة ما ينظر للذهب على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية الاحتفاظ بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 30.38‭ ‬دولار للأونصة، ونزل البلاتين 0.2% إلى 962.73 دولار، وزاد البلاديوم 0.1% إلى 949.12 دولار.

