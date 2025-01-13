أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي لـ 809 آلاف و760 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم /الاثنين/، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 809 آلاف و760 جنديا، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.



وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أفادت وكالة أنباء /يوكرين فورم/، أن الجيش الروسي خسر 1510 جنود ما بين قتيل وجريح خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الهيئة أن روسيا فقدت منذ بدء العملية العسكرية "9 آلاف و764 دبابة و20 ألفا و315 مركبة مدرعة و21 ألفا و876 من النظم المدفعية و1261 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و1044 من أنظمة الدفاع الجوي و3018 من صواريخ كروز و369 طائرة مقاتلة و331 مروحية و28 سفينة حربية، فضلًا عن 3 آلاف و695 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و33 ألفا و708 من المركبات وخزانات الوقود و22 ألفا و204 طائرات بدون طيار".