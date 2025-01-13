اليوم.. محاكمة "مسلم ونور التوت" بتهمة سرقة لحن أغنية

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الإثنين، الدعوى المرفوعة من الملحن حسن دنيا ضد مطربا المهرجانات مسلم ونور التوت وآخرين في سرقة لحنً أغنية “أول حياتي ياما”.

وكانت جهات التحقيق قد أحالت مطربي المهرجانات مسلم، ونور التوت، للمحاكمة، بسبب استخدام لحن أغنية “أول حياتي ياما” للملحن حسن دنيا دون الرجوع إلى مالكها.

كان قد تقدم أحد المحامين ببلاغ يتهم مطرب المهرجانات مسلم، ونور التوت، بسرقة لحن أغنية أول حياتي يا أما أرد الألفاظ وأسوء المعنى والكلمات، والتي جاءت كلماتها أنا قلبي عاير صرخة مما يشكل جريمة مكتملة الأركان للحياء العام والتلفظ بكلمات لا تليق بالمجتمع، وعدم خضوع كلمات الأغنية للمصنفات المصرية قبل طرحها على المستمعين مما يهدد الذوق العام للمجتمع المصري والأدب العامة له، ويشكل الخطر على أبناء المجتمع المصري والذي تعلق بالحين موكلي الملحن حسن أبو دنيا.

وتابع المحامي أنه تقدم بدعوى مباشرة للمحكمة الاقتصادية اتهم فيها مطرب المهرجانات مسلم ونور التوت بالإساءة للأم المصرية والقيم المصرية، وسرقة ألحان أغنية أول حياتي يامه، وهو ما يعد تعدي صارخ على الأم المصرية من خلال إهانتها مطالبًا بتغير الكلمات