اليوم.. الحكم على متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في بولاق

تصدر محكمة جنايات مستأنف بدر، برئاسة المستشار حماده الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكى والدكتور على عمارة، وسكرتارية محمد السعيد، اليوم الاثنين، حكمها في إعادة محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 8800 لسنة 2023 جنايات بولاق.

كانت محكمة أول درجة قضت بالسجن 3 سنوات للمتهم في أغسطس الماضي، ووجه للمتهم مجموعة من التهم منها الانضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.