جلسة مصالحة بين عائلتين في شمال سيناء.. صور

عقدت لجنة المصالحات بمنطقة شمال سيناء الازهرية جلسة مصالحة بين عائلتين بشمال سيناء والتي تمكنت من أنهاء خصومة جلسة مصالحة بين ولي الدم محمد السيد وعائلة أبو عقلة وعنهم الشيخ عودة أبو عقلة، وتمت جلسة المصالحة بديوان عام منطقة شمال سيناء الأزهرية، بحضور فضيلة الشيخ مصباح العريف، رئيس لجنة المصالحات بشمال سيناء، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، وفضيلة الدكتور عادل السايس، مدير عام المنطقة للعلوم العربية والشرعية، والأستاذ محمد عبد العظيم، مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، وفضيلة الشيخ خالد العيسوى، مدير عام وعظ شمال سيناء، ولفيف من العلماء الأزهر الشريف ،
وتتقدم منطقة شمال سيناء الأزهرية بالشكر والتقدير، للجهات المعنية التى ساعدت على إتمام جلسة المصالحة.
يأتي ذلك بناء على سياسية الأزهر الشريف في نشر السلم المجتمعي والعفو والتسامح، وتعليمات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، وبمتابعة فضيلة الأستاذ الدكتور عباس شومان، رئيس لجنة المصالحات بالأزهر الشريف، وبتوجيهات السيد صاحب الفضيلة الشيخ ايمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية،