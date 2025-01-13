انطلاق الملتقى الثقافي للشباب ببئر العبد والعريش

نظم المجلس الأعلى للثقافة من خلال الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات الملتقي الثقافي للشباب بمدينتي العريش وبئر العبد، بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة برئاسة الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة خلال الفترة من ١٢ يناير ٢٠٢٥ حتى ١٤ يناير ٢٠٢٥ بقصر ثقافة العريش ومكتبة النجاح- بئر العبد ، وذلك لدعم المواهب الإبداعية من الشباب وذوي الإحتياجات الخاصة والأطفال من أبناء العريش.

يأتي ذلك تحت رعاية الاستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، و الأستاذ الدكتور أشرف العزازي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، في ضوء توجيهات الدولة المصرية نحو نشر الفعاليات الثقافية والفنية في ربوع مصر تحقيقاً لمبدأ العدالة الثقافية عبر إيصال الخدمات الثقافية للمناطق النائية و الحدودية وذلك بحضور شعيب خلف مدير عام إقليم القناة وسيناء الثقافي ونائبا عن الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة و بعض القيادات التنفيذية من محافظة شمال سيناء وبمشاركة وفد من وزارة الثقافة برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة وا. اشرف المشرحاني مدير عام فرع ثقافة شمال سيناء وبعض القيادات المحلية والتنفيذية والتي أبدت اهتمامًا وترحيبًا بالفعاليات التي تقيمها الوزارة

انطلقت الجلسه الافتتاحيه لفعاليات الملتقى الثقافى للشباب بكلمة اشرف المشرحانى مدير عام فرع ثقافة شمال سيناء والذي رحب بالحضور وقال ان الملتقى يمثل قيمة أدبية وثقافية كبيرة وقدم الشكر لقيادات وزارة الثقافة، ورجال القوات المسلحة والشرطة، وطلب من الحضور الوقوف دقيقة حداد على ارواح الشهداء الطاهرة،

تلاها كلمة الاستاذ الدكتور شعيب خلف مدير عام الإقليم مرحبا بالضيوف، و قال اننا جميعا نجمتع هنا على هذه الارض الطاهرة فى حب الوطن العظيم و مصرنا الحبيبة التى تحمل الحضارة العظيمة للبشرية ، ورحب سيادته بالسادة الادباء والشعراء وقيادات المجلس الاعلى للثقافة، أعقبها كلمة الدكتورة ايمان نجم رئيس الادارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات و الممثل للمجلس الأعلى للثقافة ، والتي أشارت إلي حرص أمين عام المجلس الأعلى للثقافة على تبني البرنامج منذ الوهلة الأولى انطلاقًا من اهتمام وزارة الثقافة بإيصال الخدمات الثقافية إلى المحافظات الحدودية و السعي نحو اكتشاف المواهب الإبداعية لدى أبناء تلك المحافظات،

فيما يأتي اختيار وزارة الثقافة محافظة شمال سيناء لإقامة هذا الحدث الثقافي ليعكس إيمان الوزارة وسعيها الدائم إلى تطبيق العدالة الثقافية بين محافظات مصر المختلفة، بجانب اهتمامها الدائم باكتشاف الموهوبين والمبدعين في ربوع مصر حتى تظهر هذه المواهب للنور ويتم استثمارها بالشكل الأمثل.

ثم بدأت الفعاليات بتبادل الشعراء القصائد ما بين شعراء الضيوف من المجلس الاعلى للثقافة و شعراء شمال سيناء، ومواهب متعددة من ابنائنا ذوى القدرات الخاصة فى الشعر والادب، ثم مشاهدة العرض المسرحى بنت لسه صغيرة من نوادى المسرح للمخرج محمد عزت

الجدير بالذكر أن الملتقي يتضمن برنامج متنوع في عناصره الثقافية، من عروض للفنون الشعبية، أمسيات شعرية خاصة بالشعر البدوي لشيوخ وعواقل ومواهب مركز بئر العبد، وندوات تناقش إصدرات ثقافية من تأليف أدباء من الحاصلين على منح التفرغ من وزارة الثقافة و إصدارات أدباء من شمال سيناء تعكس تاريخ وطبيعة المحافظة وتراثها، بالإضافة إلى ورش فنية للأطفال، ومعرض للفنون كنتاج لهذه الورش بعنوان " سيناء في عيون أطفالها" كما يتضمن البرنامج معرضًا للحرف والمشغولات والأزياء السيناوية التراثية التي تشتهر بها محافظة شمال سيناء، و معرض لأهم إصدارات المجلس الاعلي للثقافة وإصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة .

وفي ختام البرنامج الثقافي سيقوم الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة بتوزيع شهادات التقدير على الموهوبين من المحافظة. والجدير بالذكر، أن هذا الحدث الثقافي جاء ثمرة لتعاون بين المجلس الأعلى للثقافة ومحافظة شمال سيناء والهيئة العامة لقصور الثقافة ممثلة في قصر ثقافة العريش ومكتبة النجاح في بئر العبد.