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الإثنين 13 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الاثنين 13 يناير 2025

الذهب
الذهب
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استقر سعر الذهب بداية تعاملات اليوم الاثنين 13 يناير 2025، في السوق المصري وذلك بعد أن شهد ارتفاعا بمقدار 10 جنيهات في الجرام الواحد علي الاقل داخل محلات الصاغة خلال تعاملات أمس وفق شعبة الذهب الاتحاد العام الغرف التجارية.

وواصل المعدن الأصفر  الصعود منذ الأسبوع الماضي وحتي أمس بقيمة 20 جنيها بمختلف الاعيرة الذهبية.

وسجل سعر عيار 14 نحو 2516 جنيها للبيع و 2533 جنيها للشراء وعيار 18 نحو 3235 جنيها للبيع و 3257 جنيها للشراء.

وصل سعر عيار 21 نحو 3775 جنيها للبيع و 3800 جنيه للشراء و عيار 24 نحو 4314 جنيها للبيع و 4342 جنيها للشراء.

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 30.2 ألف جنيه للبيع و30.4 ألف جنيه للشراء و أوقية الذهب نحو 2689 دولارا للبيع و 2690 دولارا للشراء.

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