أسعار الدولار اليوم الاثنين 13 يناير 2025

استقر سعر الدولار اليوم الاثنين 13 يناير 2025، خلال بداية تعاملات البنوك العاملة في القطاع المصرفي، إذ سجل نحو 50.58 جنيه للشراء، و50.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنوك اليوم

وخلال السطور التالية، نرصد لكم سعر الدولار أمام الجنيه داخل عدد من البنوك، اليوم، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة:-

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه اليوم نحو 50.58 جنيه للشراء، و50.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 50.55 جنيه للشراء، ونحو 50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم داخل المصرف المتحد نحو 50.55 جنيه للشراء، ونحو 50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان نحو 50.55 جنيه للشراء، ونحو 50.65 جنيه للبيع.