شركة مياه الشرب بالإسكندرية تعلن انقطاع المياه عن بعض المناطق غرب المحافظة

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن حدوث ضعف أو انقطاع مياه الشرب في بعض المناطق غرب المحافظة، اليوم الاثنين 13 يناير 2025، وذلك لمدة 6 ساعات متواصلة.

وأوضحت الشركة في بيان لها عبر صفح الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن سبب الانقطاع يرجع إلى أعمال ترحيل الخط الناقل للمياه بقطر 600 مم.

وأشار البيان، إلى أن المناطق التي ستتأثر بانقطاع المياه تشمل: الكينج قبلي طريق الوادي حتى طريق المصرف، ومنطقة الهوارية.

وأضاف البيان، أن الانقطاع سيبدأ غدًا الاثنين في تمام الساعة 10 صباحًا، على أن تستغرق الأعمال 6 ساعات، تعود بعدها المياه بالضغوط الطبيعية فور انتهاء أعمال الترحيل.

ودعت الشركة المواطنين في المناطق المتأثرة إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتخزين احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.