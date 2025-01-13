اليوم.. "رياضة النواب" تبحث طلبات لتجديد ملاعب مراكز الشباب بالقليوبية

تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، 5 اجتماعات، اليوم الإثنين، لبحث عدد من الموضوعات على جدول أعمالها، وذلك عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.

ويناقش أعضاء اللجنة في الاجتماع الأول موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم عويس، بشأن إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مركز شباب للطبقة المتوسطة لسكان جاردينيا هايتس 1، 2، 3 (أبو الهول سابقًا) التابع لجهاز مدينة القاهرة الجديدة محافظة القاهرة، وذلك أسوة بكافة المدن الأخرى.

بينما يناقش أعضاء اللجنة في الاجتماع الثاني والثالث مناقشة موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائب إبراهيم عويس، بشأن: الأول: عدم الانتهاء من الملعب القانوني لمركز شباب أبو الغيط التابع لمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية. الثاني: عدم استكمال المبنى الإداري وعدم البدء في إنشاء الملعب السباعي لمركز شباب قرنفيل التابع لمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.

ويناقش أعضاء اللجنة في الاجتماع الرابع موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الطوخي القصبي، بشأن عدم قيام وزارتي الإسكان والشباب والرياضة باتخاذ الإجراءات القانونية بنقل ملكية الأرض المقام عليها نادي العبور الرياضي بمدينة العبور بمحافظة القليوبية بنظام نقل الأصول من وزارة الإسكان لوزارة الشباب والرياضة.

فيما تناقش اللجنة في اجتماعها الخامس والأخير موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائب مجدي سيف، بشأن: الأول: إحلال وتجديد ملاعب بعض مراكز الشباب بمركزي بنها وكفر شكر بمحافظة القليوبية (عزبة ذكي – منشأة بنها – مرصفا – عزبة نجيب – أسنيت). الثاني: طلب إعادة إشهار مركز شباب قرية كفر عطا الله – مركز بنها – محافظة القليوبية.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته اليوم الإثنين.



جاء ذلك بعدما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦٧ لسنة ٢٠٢٤، بشأن الموافقة على اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًّا في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا.