اليوم.. "اتصالات النواب" تناقش سوء خدمات التليفون الأرضي والإنترنت بالإسكندرية

تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، 3 اجتماعات، اليوم الإثنين، لبحث عدد من الموضوعات على جدول أعمالها، وذلك عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.

ويناقش أعضاء اللجنة في الاجتماع الأول والثاني والثالث موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمود نجيب مشعل، بشأن:

• تضخم سوء الخدمة للتليفونات الأرضية والنت في قريتي إسكندرية الجديدة، وتفتيش السرو التابعتين لسنترال اسكندرية الجديدة بالمنزلة بمحافظة الدقهلية.

• عدم بدء العمل في سنترال قرية إسكندرية الجديدة مركز الجمالية بمحافظة الدقهلية.

كما من المقرر أن تناقش اللجنة خلال اجتماعاتها موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب علي أحمد العساس، بشأن أسباب التأخير في تنفيذ رفع كفاءة وتطوير سنترال اسكندرية الجديدة المنزلة بمحافظة الدقهلية.

إلى جانب مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب حمدي عبدالوهاب، بشأن توصيل خدمة النت الأرضي لقري (سيدي محمد، الوسطانية، التفتيش، البحري) بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، ومناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد السيد طلبه، بشأن عدم توفير خدمات الخطوط الأرضية والإنترنت بقرية العبور التابعة لقرية الأبطال بمركز القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية.

ونظر موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن طارق عمار، بشأن عدم توصيل الخطوط الأرضية لمنطقة القابوطي بحي الضواحي بمحافظة بورسعيد.

ورفع المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته اليوم الإثنين.



جاء ذلك بعدما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦٧ لسنة ٢٠٢٤، بشأن الموافقة على اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًّا في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا.



واستعرض الدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى، تقرير اللجنة، موضحا أن الهدف من الاتفاق المعروض، هو تحسين فرص التوظف في قطاع الاعمال الزراعية للشباب من الجنسين وذلك من خلال زيادة قدراتهم على اكتساب المهارات الذكية مناخيًا وذات الصلة بالصناعة في ثلاث محافظات في الوجه البحرى البحيرة الغربية المنوفية.

وأضاف أن المشروع يدعم وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفنى والبيئة والمجلس القومى للمرأة.

مناقشة خطة شركة مصر للطيران لتحسين وتطوير تجربة العملاء، من خلال تحسين الخدمات المقدمة على متن الطائرات، وفي المطارات، مع تطوير خدمات المساعدة في المطارات.