مسؤولة أمريكية تحذر من تفاقم خطر حرائق كاليفورنيا بسبب الرياح

حذرت مديرة الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ ديان كريسويل، الأحد، من أن وضع الحرائق في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية مازال خطرا، مع عودة نشاط الرياح.

ونبهت كريسويل، حسب قناة "الحرة الأمريكية"، إلى أن حرائق الغابات تصبح غير قابلة للتنبؤ عندما تشتد الرياح، مما يجعل من المهم توخي الحذر.

وقالت كريسول "إنها على يقين بأن العديد من الناس ربما يريدون العودة إلى المنطقة والتحقق مما جرى لمنازلهم، ولكن مع اشتداد الرياح، لا يمكن أبدًا معرفة ما سيحدث".

وعن توقعاتها لما سيحدث في الأيام المقبلة، قالت كريسويل: "كل شيء يعتمد على الطقس"، مضيفة "أن رجال الإطفاء يعملون يوما بعد يوم".