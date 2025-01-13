اليوم.. "طيران النواب" تناقش خطة تطوير الخدمات المقدمة للعملاء

تعقد لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، اجتماعين، اليوم الاثنين، لبحث عدد من الموضوعات على جدول أعمالها، وذلك عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.

ويناقش أعضاء اللجنة في الاجتماع الأول والثاني خطة شركة مصر للطيران لتحسين وتطوير تجربة العملاء، من خلال تحسين الخدمات المقدمة على متن الطائرات، وفي المطارات، مع تطوير خدمات المساعدة في المطارات، إلى جانب موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد تيسير مطر، بشأن تأخر الرحلات الخارجية ووجود أعطال في الطائرات المخصصة للإقلاع وشكاوى المسافرين من فقدان امتعتهم.

كما يناقش أعضاء اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة آمال عبدالحميد، بشأن خطة وزارة الطيران المدني لتحسين جودة ومستوى الخدمات المقدمة للمسافرين في المطارات المصرية.

كما تتطرق اللجنة إلى مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة آمال عبدالحميد، بشأن خطة وزارة الطيران المدني لمواجهة التحديات التي تواجه صناعة النقل الجوي في مصر، ومناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة ني نتر أوزوريس، بشأن المشكلات المتكررة التي تعاني منها شركة مصر للطيران، والتي أصبحت مصدر استياء واسع بين المواطنين والمسافرين، مع غياب حلول جذرية لتلك الأزمات.

ورفع المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته اليوم الإثنين.

جاء ذلك بعدما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦٧ لسنة ٢٠٢٤، بشأن الموافقة على اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًّا في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا.



واستعرض الدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى، تقرير اللجنة، موضحا أن الهدف من الاتفاق المعروض، هو تحسين فرص التوظف في قطاع الاعمال الزراعية للشباب من الجنسين وذلك من خلال زيادة قدراتهم على اكتساب المهارات الذكية مناخيًا وذات الصلة بالصناعة في ثلاث محافظات في الوجه البحرى البحيرة الغربية المنوفية.

وأضاف أن المشروع يدعم وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفنى والبيئة والمجلس القومى للمرأة.

