اليوم.. "تضامن النواب" تناقش وقف دعم بعض مستحقي معاش تكافل وكرامة

تعقد لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، اجتماعين، اليوم الإثنين، لبحث عدد من الموضوعات على جدول أعمالها، وذلك عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.

ويناقش أعضاء اللجنة في الاجتماع الأول والثاني موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب سيد نصر، بشأن تعرض العديد من المواطنين المستحقين لمعاش تكافل وكرامة إلي وقف الدعم بسبب وجود سيارة علي منظومة التأمينات أو المرور منذ عشرات السنوات. كما تناقش اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم محمد الديب، بشأن شكاوى المواطنين المتقدمين للالتحاق ببرنامج تكافل وكرامة بمركز المحلة الكبرى – محافظة الغربية وتم رفضهم رغم استيفاء الشروط المطلوبة.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته اليوم الإثنين.

جاء ذلك بعدما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦٧ لسنة ٢٠٢٤، بشأن الموافقة على اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًّا في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا.

واستعرض الدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، تقرير اللجنة، موضحا أن الهدف من الاتفاق المعروض، هو تحسين فرص التوظف في قطاع الاعمال الزراعية للشباب من الجنسين وذلك من خلال زيادة قدراتهم على اكتساب المهارات الذكية مناخيًا وذات الصلة بالصناعة في ثلاث محافظات في الوجه البحري البحيرة الغربية المنوفية.

وأضاف أن المشروع يدعم وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والبيئة والمجلس القومي للمرأة.

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