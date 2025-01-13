تعرف على جدول أعمال "نقل النواب" اليوم

تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، 4 اجتماعات، اليوم الإثنين، لبحث عدد من الموضوعات على جدول أعمالها، وذلك عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.

ويناقش أعضاء اللجنة في الاجتماع الأول موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائب إمام منصور، بشأن: الأول: بشأن عدم استكمال طريق السماعنة/ الديدامون الزراعي حتى كوبري عمار بالسماعنة بمحافظة الشرقية. الثاني: بشأن البطء الشديد في انهاء إجراءات الطرح والترسية ووجود شبهة إهدار للمال العام في أعمال رفع كفاءة طريق السماعنة، بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية

بالإضافة إلى مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة مي رشدي غيث، بشأن الحاجة إلى إنشاء دوران للخلف على طريق الإسماعيلية الزراعي عند مدخل قرية الصحافة بمركز مشتول السوق محافظة الشرقية.

وتناقش اللجنة في الاجتماع الثاني موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائب ثروت سويلم: الأول: بشأن الحاجة إلى تطوير ممر سكك حديد أبو حماد بمحافظة الشرقية. الثاني: بشأن عدم قيام الهيئة القومية للسكك الحديدية بتنفيذ توجيهات الفريق وزير النقل بسرعة اتخاذ اللازم نحو تطوير نفق ابو حماد. الثالث: بشأن عدم تشغيل محطة سكك حديد القرين بالرغم من تطويرها منذ أكثر من عامين.

فيما تناقش في الاجتماع الثالث موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد جبريل، بشأن عدم صرف العلاوة الدورية المقررة بواقع 15% من الراتب الأساسي للعاملين بالشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ (تحت التصفية) إحدى شركات الشركة القابضة للنقل البري والبحري، ومناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة عفاف زهران، بشأن عدم قيام شركة السويس للشحن والتفريغ الآلي التابعة للشركة القابضة للنقل البري والبحري بصرف مستحقات بعض العاملين بها وصرف مستحقات بعض العاملين بشكل انتقائي، الأمر الذي يشكل ظلمًا لأغلبية العاملين بالشركة.

وتناقش في اجتماعها الرابع والأخير موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد فرغلي، بشأن عدم قيام شركة بورسعيد لتداول الحاويات وإدارة ميناء غرب بورسعيد بالتنسيق فيما بينهم لتنفيذ خطة تطوير الشركة لتتواكب مع التغيرات العالمية في النقل البحري.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته اليوم الإثنين.