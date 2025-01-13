تسريب رسالة| تفاصيل اتهام بليك ليفلي لجاستن بالدوني بالتحرش

تطورات جديدة في الأزمة المشتعلة بين الممثلة العالمية بليك ليفلي والمخرج والممثل جاستن بالدوني بعد أن اتهمته بالتحرش الجنسي وتشويه السمعة، حيث قدم دعوى قضائية مضادة ضدها وعدد من التهم الأخرى ليكشف التضليل الذي قامت به بليك ضده واسبابه، وفي تطور جديد اتهم جاستن الممثلة بليك بالمطالبة غير العادلة بالحصول على ائتمان كمنتجة للفيلم It Ends With Us، وهو الفيلم الذي اشتعلت فيه الأزمة بينهم.

ووفقًا لتقرير نشرته In Touch، تم الحصول على رسالة كتبها جاستن بعد شعوره بأنه مجبر على ذلك، والقضية تلقي الضوء على التوترات بين الممثلين والمنتجين حول أدوارهم وتأثيراتهم في عملية صناعة الأفلام، بينما يرى جاستن وفريقه أن طلب بليك كان غير مبرر، أكدت بليك على مساهماتها في الفيلم،

تفاصيل النزاع:

في 27 يونيو 2024، أرسل شريك جاستن في الإنتاج، جيمي هيث، رسالة بريد إلكتروني إلى محاميي جاستن وإليه مباشرةً، أعرب فيها عن إحباطه من طلب بليك.

قال جيمي في الرسالة:

“تلقينا طلبًا لكتابة توصية نيابة عن بليك للحصول على علامة PGA. لقد كان هذا الطلب غير معقول وقاسيًا. في الأساس، تم سلب الفيلم بشكل غير عادل من جاستن كمخرج ومن شركة Wayfarer نتيجة ضغوط بليك.”

وأضاف:

“دون الدخول في جميع تفاصيل الأحداث التي وقعت على مدى الأشهر الماضية، انتهى بنا المطاف، أنا وجاستن، بكتابة الرسالة نتيجة شعورنا بأننا محاصرون. تستمر بليك في استخدام التهديدات ضدنا، وفي كل مرة نحاول فرض موقفنا، تستخدم هذه التهديدات بشكل مباشر أو غير مباشر لإجبارنا على التراجع.”



الرسالة المرسلة للنقابة:

قام جيمي بإرفاق الرسالة التي كتبها هو وجاستن، 40 عامًا، إلى نقابة المنتجين في أمريكا (Producers Guild of America). جاء في الرسالة:

“نكتب لإبلاغكم بالدور الكبير والمساهمات التي قدمتها بليك ليفلي في صناعة فيلم It Ends With Us.”

وأشار الثنائي إلى أنهم كانوا مشاركين بشكل مباشر في كل خطوة من مراحل تطوير الفيلم، بما في ذلك:

• تكييف الكتاب للشاشة الكبيرة.

• التعاقد مع Sony كممول وموزع مشارك.

• اختيار طاقم التمثيل الرئيسي.

كما أكدت الرسالة على مساهمات بليك، بما في ذلك:

• تقديم ملاحظات على اختيارات التمثيل.

• المساهمة في تعديل النصوص.

• إعادة تصميم ملابسها الخاصة وإبداء ملاحظات على أزياء الآخرين.

• التأثير في تصميم الإنتاج والديكور.

• المشاركة في عمليات ما بعد الإنتاج، مثل المونتاج، المزج الصوتي، واختيار الموسيقى التصويرية.

• تطوير طرق إبداعية للترويج للفيلم.

وطالب جاستن وجيمي النقابة بمنح بليك، 37 عامًا، علامة p.g.a. التي تمنح للمنتجين المؤهلين.

رفض جاستن المبدئي:

ورغم الرسالة، أوضح جاستن أنه كان يرفض في البداية كتابة الرسالة، معتبرًا أنها قد تُسيء تمثيل مساهمات بليك في الفيلم.

وقال جاستن:

“[بليك] لم تقم بالواجبات المطلوبة من المنتج، وبالتالي، في رأي الاستوديوهات المهني، لم تكن مؤهلة للحصول على علامة PGA، وهي تمييز يحظى بتقدير كبير في الصناعة.”

التهديدات المستمرة:

أضاف محامي جاستن أن فريق Wayfarer، بقيادة جاستن، قد تنازل عن كل المطالب تقريبًا حتى تلك اللحظة، لكنه اعتبر أنه من غير العدل وغير الأخلاقي تقديم مزاعم كاذبة للنقابة.

وقال المحامي:

“رغم التنازلات السابقة، رفض جاستن وفريق Wayfarer تلبية الطلب الأخير لأنه كان غير أخلاقي. وردت بليك بتعليمات لشركة Sony بأن تخبر جاستن وفريقه بأن ‘أي علاقة ودية متبقية بيننا قد انتهت’.”

وأضاف:

“في النهاية، وبسبب التهديدات المستمرة ضد جاستن وشركة Wayfarer، لم يكن لديهم خيار سوى صياغة الرسالة والتوقيع عليها نيابة عن بليك.”