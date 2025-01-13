روسيا وتركيا تبحثان الأوضاع في أوكرانيا وسوريا وقضايا أمن الطاقة

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره التركي هاكان فيدان،خلال اتصال هاتفي، الأحد، الوضع في أوكرانيا وسوريا وقضايا أمن الطاقة.

وتبادل الوزيران - خلال الاتصال - وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية، بما في ذلك الوضع حول أوكرانيا، حيث تم التركيز خلال النقاش على الجهود الرامية لمنع الأعمال التي تشكل مخاطر على أمن الطاقة، بحسب ما نقلته وكالة "تاس" الروسية.

وتناولت المحادثات "الخطوات المقبلة لدعم تسوية الأزمة السورية من خلال تنظيم حوار وطني شامل يضم جميع القوى السياسية والمكونات العرقية والدينية في سوريا، فضلًا عن جميع الأطراف الخارجية القادرة على المساهمة في التوصل إلى اتفاقات ذات صلة".