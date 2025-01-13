رئيس أوكرانيا يعرض مبادلة جنود أسرى بجنود من كوريا الشمالية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إن بلاده مستعدة لتسليم الجنود الكوريين الشماليين إلى الزعيم كيم جونج أون إذا تمكن من ترتيب عملية مبادلتهم مع أوكرانيين محتجزين في روسيا.

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى الجنود الكوريين الشماليين الذين وقعوا في الأسر أولا، سيكون هناك المزيد بلا شك، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية مساء الأحد.

وكان الرئيس الأوكراني قد أعلن في وقت سابق أن القوات الأوكرانية تمكنت من أسر جنود من كوريا الشمالية يقاتلون بجانب القوات الروسية.

وفي ديسمبر الماضي حذرت الولايات المتحدة وحلفاؤها من أن الدعم "المباشر" الذي تقدمه كوريا الشمالية لروسيا في أوكرانيا يشكل "توسعا خطرا" للنزاع.