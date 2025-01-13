روما يخطف تعادلًا قاتلًا أمام بولونيا في الدوري الإيطالي

انتزع فريق روما تعادلًا ثمينًا في اللحظات الأخيرة أمام مضيفه بولونيا بنتيجة 2-2، في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع بولونيا رصيده إلى 29 نقطة ليحتل المركز السابع، بينما وصل روما إلى النقطة 24 في المركز العاشر.

افتتح روما التسجيل في الدقيقة 58 عبر لاعبه أليكسيس سالميكرز، لكن بولونيا رد سريعًا عن طريق تهينجس دالينجا الذي أحرز هدف التعادل في الدقيقة 61. ولم يتوقف هجوم بولونيا، حيث سجل لويس فيرجسون الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 65.

ورغم محاولات روما المتكررة للعودة في النتيجة، نجح الفريق أخيرًا في إدراك التعادل في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، بعدما سجل أرتيم دوفبيك هدفًا من ركلة جزاء نفذها ببراعة.

المباراة شهدت إثارة كبيرة، خصوصًا في الدقائق الأخيرة، وأظهرت تصميم روما على عدم الخروج خاسرًا من اللقاء.