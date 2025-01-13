ads
الإثنين 13 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. الاحتلال يعتقل عشرات المواطنين من بلدة ديراستيا

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، عشرات الفلسطينيين من بلدة ديراستيا، شمال غرب سلفيت. وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وذكرت مصادر محلية لـ"وفا" أن جنود الاحتلال اعتقلوا نحو 70 مواطنا بعد أن داهموا منازلهم، بعضهم من كبار السن ويعانون من أمراض مزمنة.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت البلدة في وقت سابق من مساء الأحد، وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها.

وتغلق قوات الاحتلال مدخل بلدة ديراستيا الرئيسي بالسواتر الترابية منذ أيام، وتمنع الدخول أو الخروج منه، كما تشدد من إجراءاتها العسكرية في محيط البلدة وتقتحمها بشكل مستمر.

بلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت فلسطين قوات الاحتلال الإسرائيلي