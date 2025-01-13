فلسطين.. الاحتلال يعتقل عشرات المواطنين من بلدة ديراستيا

الإثنين 13/يناير/2025 - 12:47 ص

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، عشرات الفلسطينيين من بلدة ديراستيا، شمال غرب سلفيت. وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وذكرت مصادر محلية لـ"وفا" أن جنود الاحتلال اعتقلوا نحو 70 مواطنا بعد أن داهموا منازلهم، بعضهم من كبار السن ويعانون من أمراض مزمنة.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت البلدة في وقت سابق من مساء الأحد، وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها.

وتغلق قوات الاحتلال مدخل بلدة ديراستيا الرئيسي بالسواتر الترابية منذ أيام، وتمنع الدخول أو الخروج منه، كما تشدد من إجراءاتها العسكرية في محيط البلدة وتقتحمها بشكل مستمر.