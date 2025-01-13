القناة "12" الإسرائيلية: من الممكن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار مع حماس

قال مسؤولون إسرائيليون كبار، مساء أمس الأحد، إن المحادثات في الدوحة لتأمين اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس خلال اليومين المقبلين ستكون حاسمة في فهم ما إذا كان الاتفاق ممكنا.

ونقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية عن الوفد الإسرائيلي رفيع المستوى الموجود حاليًا في قطر قوله، “إنه من الممكن التوصل إلى اتفاق نهائي، واصفين ظروف إتمام ذلك بالمثالية”.

وكانت مصادر في حماس ذكرت أمس أول أن الاتفاق تم التوصل إليه وينتظر الموافقة النهائية من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ويتواصل رئيس جهاز الموساد ديفيد برنياع، الذي سافر إلى الدوحة للانضمام إلى المحادثات الليلة الماضية، بشكل منتظم مع نتنياهو بشأن التقدم في المفاوضات.

كما سافر إلى الدوحة مع برنياع، مدير جهاز الأمن العام رون بار، والمسؤول الأول عن الرهائن في الجيش الإسرائيلي الميجور جنرال (احتياط) نيتسان ألون، والمستشار السياسي لنتنياهو أوفير فالك.

وعلى صعيد متصل، تحدث مُستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان لـشبكة (سي إن إن) عن فرص التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس وأعرب عن تفاؤل حذر.

وقال سوليفان: "نحن قريبون جدًا جدًا؛ ومع ذلك فإن كوننا قريبين يعني أننا بعيدون لأنه حتى تعبر خط النهاية بالفعل، فلن نكون هناك، لدينا مُستشار الرئيس بايدن الأول للشرق الأوسط، بيت ماكجورك، في الدوحة، وكان هناك لمدة أسبوع كامل، حيث وضع التفاصيل النهائية للنص الذي سيتم تقديمه إلى الجانبين وما زلنا مصممين على استخدام كل يوم لدينا في المكتب لإنجاز هذا".