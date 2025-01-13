إقتصاد كندا يضيف 91 ألف وظيفة في ديسمبر مع انخفاض البطالة إلى 6.7%

أضاف الاقتصاد الكندي 91 ألف وظيفة وانخفض معدل البطالة 0.1 نقطة مئوية إلى 6.7 في المائة في ديسمبر، في تقرير الوظائف الذي جاء بمثابة مفاجأة سارة للاقتصاديين.

وذكرت هيئة الإحصاء الكندية أن نمو الوظائف كان أكثر من ثلاثة أضعاف المتوقع، حيث توقع الخبراء في المتوسط إضافة 25 ألف وظيفة في الشهر الأخير من عام 2024، وكان معدل البطالة في الشهر السابق 6.8 في المائة، مع إضافة 51 ألف وظيفة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في (بنك مونتريال دوج بورتر)، خلال مقابلة مع شبكة (سي بي سي نيوز)، "إن المخاطر التي يفرضها ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وراءنا إلى حد كبير، حيث أظهر الاقتصاد علامات تحسن منذ أواخر العام الماضي".

وأضاف "هذا جزء من تلك القطعة الأكبر، هل نشهد نموًا قويًا ؟ لا، نحن لا نرى ذلك بعد، لكن بالتأكيد، بدأنا في تهيئة الظروف، على الأقل، لما يمكن أن يكون اقتصادًا أفضل في عام 2025".

وقد يفسر تباطؤ النمو السكاني جزئيًا الانخفاض الطفيف في معدل البطالة الذي لا يزال مرتفعًا، والذي يُقاس بعدد الأشخاص الذين يبحثون بنشاط عن عمل.

وأوضح بورتر"لقد شهدنا في الواقع خلق المزيد من الوظائف في ديسمبر مقارنة بعدد الوافدين الجدد إلى قوة العمل، لكن هذا كان نادرًا بعض الشيء خلال العام الماضي".