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الإثنين 13 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

باريس سان جيرمان يتفوق على سانت إتيان في الدوري الفرنسي

عثمان ديمبلى
عثمان ديمبلى
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في مباراة مثيرة ضمن الجولة السابعة عشرة من الدوري الفرنسي، تمكن باريس سان جيرمان من تحقيق فوز صعب على سانت إيتيان بنتيجة هدفين مقابل هدف. أقيمت المباراة على ملعب بارك دي برانس وسط حضور جماهيري كبير.

تألق النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي بشكل لافت، حيث سجل هدفي فريقه في الدقيقتين 13و23، ليضع باريس سان جيرمان في المقدمة مبكرًا. وجاء رد سانت إيتيان في الدقيقة64 عن طريق اللاعب زوريكو، الذي سجل هدف فريقه الوحيد، لكنه لم يكن كافيًا لتغيير نتيجة المباراة.

بهذا الانتصار، عزز باريس سان جيرمان موقعه في صدارة جدول الترتيب، بينما يستمر سانت إيتيان في معاناته ضمن المراكز المتأخرة.

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