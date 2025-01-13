أنطوني بلينكن يختتم مسيرته كوزير للخارجية بجولة دبلوماسية شاقة

مع تبقي 8 أيام فقط على انتهاء فترة ولايته، اختتم وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن جولته الدبلوماسية الأخيرة، التي شملت زيارات إلى سول وطوكيو وباريس وروما، لتتجاوز إجمالي المسافة أكثر من مليون ميل منذ توليه المنصب.

وصرح بلينكن: "كل دقيقة وكل ساعة متبقية من وقتنا سنركزها على تحقيق النتائج".

وفيما يتعلق بإدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب المرتقبة، أشار بلينكن إلى أهمية تسليم الإدارة المقبلة أوراقًا قوية للتعامل مع القضايا العالمية، بما في ذلك أزمة أوكرانيا، قائلا: "من المهم أن نقدم للإدارة القادمة أقوى الأدوات الممكنة للتعامل مع القضايا"، وذلك في حوار تلفزيوني أجراه بلينكن ونقلته وزارة الخارجية الأمريكية.

وحول العلاقة المتوترة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال بلينكن إن الولايات المتحدة كانت تضغط من أجل وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن وإدخال المساعدات إلى غزة، مؤكدا أن الولايات المتحدة كانت "قريبة جدًا من اتفاق لوقف إطلاق النار".

وتناول بلينكن مسألة الدعم الأمريكي لأوكرانيا، مشيرًا إلى تقديم الولايات المتحدة 102 مليار دولار كمساعدات، بينما قدم الشركاء والحلفاء مجتمعين 158 مليار دولار، واصفًا هذا التعاون بأنه "أفضل نموذج لتقاسم الأعباء" خلال مسيرته المهنية التي تمتد لـ32 عامًا.

ومع اقتراب نهاية ولايته، رفض بلينكن الكشف عن خططه المستقبلية، مؤكدًا تركيزه الحالي على استكمال مهامه، واختتم الحوار بقوله: "يمكنك أن تشعر بلحظات من الفخر والامتنان، لكنها لا تدوم طويلًا، لأن العمل مستمر".