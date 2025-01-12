رافينيا يتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة الكلاسيكو

حصل البرازيلي رافينيا، جناح فريق برشلونة، على جائزة أفضل لاعب في المباراة خلال مواجهة الكلاسيكو ضد ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني، بعد أدائه الرائع الذي ساهم بشكل كبير في فوز فريقه بنتيجة 5-2 والتتويج باللقب.

رافينيا الخطير

رافينيا قدم مباراة مميزة، حيث سجل هدفين من الاهداف الخمسة ، كان رافينيا حاضرًا بقوة في الهجوم، وشكل خطورة مستمرة على دفاع ريال مدريد بمهاراته وسرعته، مما جعله يستحق هذا التكريم عن جدارة.

بهذا الأداء، يثبت رافينيا أنه أحد العناصر الأساسية في تشكيلة برشلونة، ويواصل تقديم مستويات مميزة مع الفريق، خاصة في المباريات الكبرى مثل الكلاسيكو.