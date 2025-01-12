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الإثنين 13 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كيليان مبابي يسجل أول أهدافه في الكلاسيكو ويصل إلى الهدف رقم 350

كليان مبابى فى مباراة
كليان مبابى فى مباراة اليوم
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نجح النجم الفرنسي كيليان مبابي في تسجيل أول أهدافه في مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة خلال نهائي كأس السوبر الإسباني، ليصبح بذلك ثامن لاعب فرنسي يسجل في تاريخ مواجهات الكلاسيكو بين الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة.

هدف مبابي جاء في الدقيقة 5 من عمر المباراة، بعد تمريرة رائعة من فينيسيوس، حيث تلاعب مبابي بدفاع برشلونة قبل أن يسدد كرة قوية في شباك الحارس، مسجلًا أول أهداف اللقاء الذي انتهي بفوز برشلونة بخماسية مقابل هدفين 

350 هدف فى المسيرة الكروية 

 

وبهذا الهدف، وصل مبابي إلى 350 هدفًا في مسيرته الكروية، سواء مع الأندية التي لعب لها أو مع المنتخب الفرنسي، ليواصل بذلك كتابة التاريخ وتحقيق الأرقام القياسية في عالم كرة القدم رغم صغر سنه.

يُذكر أن مبابي انضم إلى ريال مدريد في صفقة تاريخية، ومنذ قدومه، يواصل التألق وتقديم مستويات رائعة مع الفريق الملكي.

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