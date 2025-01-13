عرض خاص لفيلم "بضع ساعات في يوم ما" بحضور أبطاله.. صور

احتفل المخرج عثمان أبو لبن والفنان محمد الشرنوبي بالعرض الخاص لفيلم "بضع ساعات في يوم ما" في إحدى دور السينما بمدينة 6 أكتوبر، وسط حضور عدد من أبطال العمل، من بينهم الفنانة مريم شريف، بطلة فيلم "سنووايت". وشهد العرض تفاعلًا كبيرًا من الجمهور والنقاد، الذين أشادوا بأداء الفنانين والقصة الرومانسية التي يقدمها الفيلم.

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الفيلم ينتمي إلى فئة الأعمال الرومانسية، وهو مقتبس عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب محمد صادق، الذي أعاد تجربة النجاح التي حققها مع روايته السابقة "هيبتا – المحاضرة الأخيرة"، والتي تحولت إلى فيلم سينمائي عام 2016 وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا. ويحمل فيلم "بضع ساعات في يوم ما" نفس الروح الرومانسية، حيث يعتمد على عرض مجموعة من القصص الثنائية التي تترابط داخل حبكة درامية واحدة.

تدور أحداث الفيلم خلال ثماني ساعات فقط، تبدأ مع حلول منتصف الليل، حيث تتداخل قصص الحب المختلفة بين مجموعة من الشخصيات، ولكل قصة تفاصيلها الخاصة التي تعكس مشاعر الحب والرومانسية بأبعادها المختلفة، إلا أن جميع الشخصيات تتلاقى في مشهد واحد يجمعها معًا في النهاية. ويبرز الفيلم عدة ثنائيات رومانسية، منها العلاقة التي تجمع بين هشام ماجد وهنا الزاهد، وأخرى بين أحمد السعدني ومي عمر، بالإضافة إلى قصة حب بين أسماء جلال ومحمد الشرنوبي، وهو ما يضفي طابعًا متنوعًا على العمل، مقدمًا صورة مختلفة للحب والعلاقات العاطفية.

الفيلم من تأليف وسيناريو وحوار محمد صادق، وإخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمد السبكي، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم، منهم هشام ماجد، هنا الزاهد، مي عمر، أحمد السعدني، محمد سلام، محمد الشرنوبي، أسماء جلال، هدى المفتي، خالد أنور، مايان السيد، بالإضافة إلى عدد آخر من الفنانين. ويعد الفيلم واحدًا من الأعمال السينمائية التي تعيد إحياء الرومانسية في السينما المصرية، وسط موجة من الأفلام الكوميدية والأكشن التي تسيطر على المشهد السينمائي خلال السنوات الأخيرة.

حظي العرض الخاص للفيلم بتفاعل كبير من الجمهور، الذي أشاد بجودة التصوير والأداء التمثيلي، خاصة أن الفيلم يعتمد على أجواء هادئة وجذابة تعكس حالة الحب والرومانسية. ويأتي هذا العمل ليؤكد استمرار حضور الأفلام الرومانسية في السينما المصرية، وهو ما يجذب فئة كبيرة من المشاهدين الباحثين عن الأعمال العاطفية التي تحمل رسائل إنسانية عميقة. ومن المتوقع أن يحقق الفيلم نجاحًا في شباك التذاكر، مستفيدًا من شعبية الرواية التي استند إليها، ومن الأداء القوي للنجوم المشاركين فيه.

عرض خاص لفيلم بضع ساعات في يوم ما (1)

عرض خاص لفيلم بضع ساعات في يوم ما (2)

عرض خاص لفيلم بضع ساعات في يوم ما (3)

عرض خاص لفيلم بضع ساعات في يوم ما (4)

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عرض خاص لفيلم بضع ساعات في يوم ما (6)

عرض خاص لفيلم بضع ساعات في يوم ما (7)

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عرض خاص لفيلم بضع ساعات في يوم ما (9)

عرض خاص لفيلم بضع ساعات في يوم ما (10)

عرض خاص لفيلم بضع ساعات في يوم ما (11)

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عرض خاص لفيلم بضع ساعات في يوم ما (76)

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عرض خاص لفيلم بضع ساعات في يوم ما (80)

عرض خاص لفيلم بضع ساعات في يوم ما (81)

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عرض خاص لفيلم بضع ساعات في يوم ما (83)

عرض خاص لفيلم بضع ساعات في يوم ما (84)

عرض خاص لفيلم بضع ساعات في يوم ما (85)

عرض خاص لفيلم بضع ساعات في يوم ما (86)

عرض خاص لفيلم بضع ساعات في يوم ما (87)

عرض خاص لفيلم بضع ساعات في يوم ما (88)

عرض خاص لفيلم بضع ساعات في يوم ما (89)

عرض خاص لفيلم بضع ساعات في يوم ما (90)

عرض خاص لفيلم بضع ساعات في يوم ما (91)

عرض خاص لفيلم بضع ساعات في يوم ما (92)

عرض خاص لفيلم بضع ساعات في يوم ما (93)

عرض خاص لفيلم بضع ساعات في يوم ما (94)

عرض خاص لفيلم بضع ساعات في يوم ما (95)

عرض خاص لفيلم بضع ساعات في يوم ما (96)