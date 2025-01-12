برشلونة يكتسح ريال مدريد بخماسية ويتوج بكأس السوبر الإسباني

حقق فريق برشلونة انتصارًا كبيرًا على غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة 5-2 في نهائي كأس السوبر الإسباني، في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة، ليتوج الفريق الكتالوني باللقب بعد أداء هجومي مذهل.

افتتح كيليان مبابي التسجيل مبكرًا لريال مدريد في الدقيقة 5، لكن برشلونة رد بقوة بهدف التعادل عبر النجم الشاب لامين يامال في الدقيقة 22، قبل أن يتقدم روبرت ليفاندوفسكي بالهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 36 بعد تدخل عنيف من كامافينجا على جافي.

واصل برشلونة سيطرته الهجومية، حيث أضاف رافينيا الهدف الثالث في الدقيقة 39 برأسية قوية بعد عرضية مثالية من كوندي. وقبل نهاية الشوط الأول، سجل برشلونة هدفين متتاليين عن طريق أليكس بالدي وإينييجو مارتينيز في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بتقدم كاسح للبلوجرانا 5-1.

في الشوط الثاني، حاول ريال مدريد تقليص الفارق، ونجح في تسجيل الهدف الثاني عبر رودريجو في الدقيقة 60.

طرد الحارس يعطل زيادة الأهداف



ورغم التفوق الكبير لبرشلونة، تعرض الفريق لضربة بطرد حارسه في الدقيقة 57، مما عرقل محاولات الفريق الكاتالوني في زيادة الغلة التهديفية، لكنه لم يؤثر على النتيجة النهائية للمباراة.

بهذا الفوز الكبير، يضيف برشلونة لقبًا جديدًا إلى خزائنه، بينما يتعين على ريال مدريد مراجعة أخطائه بعد هذه الخسارة القاسية في مباراة الكلاسيكو.