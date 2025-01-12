داليا عبدالرحيم تستعرض "الاستراتيجية الأمريكية لمكافحة الإرهاب من 2001 إلى 2025"

عرضت الإعلامية داليا عبد الرحيم، رئيس تحرير جريدة البوابة، ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، تقريرًا بعنوان "الاستراتيجية الأمريكية لمكافحة الإرهاب من 2001 إلى 2025".

وقالت “عبدالرحيم”، خلال برنامج "الضفة الأخرى"، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، إن العالم يقف أمام تحديات وملفات بالغة الخطورة والتعقيد تتعلق بالصراعات والحروب وبالإرهاب والتطرف، تتطلب استراتيجيات مبتكرة وشاملة، وشراكة وإرادة دولية فاعلة وجادة.

كما تابعت الإعلامية داليا عبد الرحيم، أنه مع عودة الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض، ومع وعوده "بوقف الحروب " توضع تلك الملفات بكل تشابكاتها وتعقيداتها كتحدي واختبار جاد لترامب وادارته.

