خبير: ترامب سيستخدم سياسة العصا والجزرة في التعامل مع الإرهاب

قال أحمد سيد أحمد، الخبير في العلاقات الدولية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يميل للجماعات الإسلامية ويعتبر الإخوان منظمات إرهابية ولكن الدولة العميقة في أمريكا تضغط عليه في هذا الشأن، لأنها تستخدم هذه التنظيمات بشكل سياسي، مشيرا إلى أن ترامب سيستخدم سياسة العصا والجزرة ويعتمد على ورقة هيئة تحرير الشام، والتي لم ترفع اسمها من قوائم التنظيمات الإرهابية، في خدمة مصالح واستراتيجيات أمريكا.

وأضاف أحمد سيد أحمد في حوار مع الإعلامية داليا عبدالرحيم، في برنامج "الضفة الأخرى"، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه سيعمل على تقليص النفوذ الروسي والإيراني في سوريا واستخدام هيئة تحرير الشام في محاربة داعش، موضحا أن المقاربة الأمريكية في الإرهاب تتعايش مع هذه التنظيمات عندما تتماشى مع مخططاتها وإسرائيل بينما تنقلب عليها حال اعتراض مصالحها معها.

كما لفت إلى أن الأيدولوجية الإسلامية لهيئة تحرير الشام تعترض مع الأيدولوجية اليهودية وفي حالة حدوث صدام بين الإدارة السورية وإسرائيل ستنقلب عليها أمريكا بالطبع.