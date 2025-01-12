خبير: الاستراتيجية الأمريكية في سوريا ستركز على وقف تمدد الإرهاب

قال أحمد شيخو، الكاتب والمحلل السياسي، إن الإدارة الأمريكية لا ترغب في الدخول في مزيد من الصراعات حول العالم ولكنها في نفس الوقت تركز على استراتيجية الأمن القومي الأمريكي ولذا ما حدث في سوريا خلق تحديا كبيرا أمامها مع انتماء الحكومة السورية الجديدة التابعة لهيئة تحرير الشام بشكل ما إلى تنظيم القاعدة والإدارة الأمريكية ارسلت رسائل مباشرة لها بضرورة معالجة مشكلة الإرهاب.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية داليا عبدالرحيم، في برنامج "الضفة الأخرى"، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن تحركات الإدارة السورية الجديدة بعثت رسائل سلبية حول هذا الأمر، ولذا الغرب وأمريكا يتحدثون عن ضرورة محاربة الإرهاب في سوريا، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الأمريكية في سوريا ستركز على هذا الأمر والضغط على الإدارة الجديدة في سوريا لمحاربة الإرهاب.

وتابع: “ترامب قد يتواصل مع القيادة التركية، خاصة مع احتجاز قوات سوريا الديمقراطية عشرات الاف من مقاتلي داعش والتي تتعرض لهجمات مؤخرا من الفصائل الموالية لتركيا مما يزيد الضغط على الإدارة السورية والدور التركي سلبي، ولذا ترامب سيحاول خلق نوعا من التوازن للحد من تمدد الجماعات الإرهابية”.

