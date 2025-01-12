تشجير الطريق الدائري| رؤية طموحة للمستقبل أفضل.. وخبير تغييرات مناخية: خطوة مهمة لخفض درجات الحرارة

في ضوء سعي الدولة المصرية لتحسين جودة الحياة والبيئة، أعلنت وزارة التنمية المحلية، عن بدء مشروع تشجير الطريق الدائري بالتنسيق مع محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الشراكة المجتمعية، وتطبيق معايير مستدامة للحفاظ على الأشجار وصيانتها، والاستفادة من مياه الصرف المعالجة في ري الأشجار، مما يسهم في تنقية الهواء وخفض درجات الحرارة.

وتم اختيار مجموعة من المواقع الرئيسية على الطريق الدائري، تشمل جميع المناطق الصالحة للتشجير على الطريق الدائري والمحاور الرئيسية في نطاق إقليم القاهرة الكبرى، كما سيتم مراعاة الشكل الجمالي والبيئة البصرية للأماكن التي سيتم تشجيرها، بالإضافة إلى اختيار أصناف زراعية مناسبة وتوزيعها بشكل متناسق، بهدف إضفاء مظهر حضاري على الطريق الدائري، وذلك بالتنسيق مع وزارات البيئة والإسكان والمرافق والزراعة والمحافظات الثلاث.

مبادرة 100 مليون شجرة.. رؤية طموحة للمستقبل

وتأتي مبادرة "100 مليون شجرة" ضمن جهود الدولة المصرية لمواجهة التحديات البيئية والتغيرات المناخية، حيث تسعى المبادرة إلى زيادة الرقعة الخضراء في جميع أنحاء الجمهورية، بما يعزز من تحسين جودة الهواء وخفض درجات الحرارة في المناطق الحضرية. المبادرة لا تهدف فقط إلى التشجير، بل تمتد إلى رفع الوعي المجتمعي بأهمية الزراعة وتأثيرها الإيجابي على البيئة والصحة العامة.

تحقيق الاستدامة البيئية من خلال المبادرة

تتميز المبادرة باستخدام أساليب مبتكرة مثل ري الأشجار بمياه الصرف المعالجة، مما يحقق أهدافًا بيئية واقتصادية في آن واحد، كما تتضمن المبادرة التخطيط لتوزيع الأشجار بشكل متناسق وجمالي يتماشى مع البيئة الحضرية والمناطق الزراعية، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة المصرية.

ووفقا لدراسة باسم "التشجير الحضري كاستراتيجية للتكيف مع تغير المناخ " الصادرة في 2020 من منظمة الاغذية و الزراعة للأم المتحدة، والتي تركز على التشجير الحضري كوسيلة فعالة للتكيف مع تغير المناخ، خاصة في المدن الكبرى، وتؤكد أن الأشجار في المناطق الحضرية تقلل من تأثير الجزر الحرارية، حيث تعمل على خفض درجات الحرارة وتوفير الظل، مما يساهم في تحسين الراحة الحرارية للسكان.

تحسين جودة الهواء من خلال التشجير

قال الدكتور السيد صبري استشاري التغيرات المناخية، ومدير وحدة التغريرات المناخية السابق، لـ"البوابة نيوز"، أن خطوة تشجير الطريق الدائري خطوة هامة نحو تحسين جودة الهواء في المناطق الحضرية، فالأشجار تعمل كمرشحات طبيعية، تمتص ثاني أكسيد الكربون وتطلق الأكسجين، مما يسهم في تقليل تلوث الهواء.

خفض درجات الحرارة وتقليل استهلاك الطاقة

وأضاف “صبري” أنه إلى جانب تحسين جودة الهواء، تسهم الأشجار في خفض درجات الحرارة في المناطق الحضرية من خلال توفير الظل وتقليل تأثير الجزر الحرارية، وهذا الأمر يقلل من استهلاك الطاقة المستخدمة في التبريد، وبالتالي يقلل من الانبعاثات الكربونية.