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الإثنين 13 يناير 2025
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نقابة المهندسين بالسويس تنظم الملتقى الأول لخريجي الكليات بعنوان ما بعد التخرج

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نظمت لجنة الشباب وشئون المهندسين بنقابة المهندسين فرع السويس ، الملتقى الأول لطلبة وخريجي كليات الهندسة لتعريف بمتطلبات سوق العمل ، بعنوان " ما بعد التخرج " بالمتلقى القاعة الكبرى بمقر النقابة . 

جاء ذلك بحضور المهندس حافظ عوض نقيب مهندسى السويس وأعضاء مجلس الادارة ولجنة الشباب وشئون المهندسين برئاسة المهندس عبد العزيز عاطف امين صندوق مساعد النقابة .

وبدأ الملتقى بندوة عن متطلبات الشركات في منطقة القناة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكيفية اعداد السيرة الذاتية بما يسهل الوصول للوظيفة المناسبة مع قدرات الخريج، ومهارات التواصل والتقديم حاضرت فيها الدكتورة ياسمين إسماعيل. 

عقب ذلك قدم محمد عمر محاضرة عن أهمية تعلم اللغات والترجمة وعائد ذلك على المهندس وتاثيره في توفير فرصة عمل له، كما قدم الدكتور سامح عادل محاضرة عن أهمية رسائل الماجستير والدكتوراة في المجالات العلمية والوظيفية.

وكما القي المهندس احمد مسلم ندوه عن تعريف الماركتنج والديجيتال ماركتنج و وتحليل النجاح و الاخطاء في التسويق

في الختام ندوه عن اهميه اللغه والثقافه الالمانيه قدمتها سابين المؤسسه والمديره لشركة    language success.

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