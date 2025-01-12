غدًا.. 32 اقتراحا برغبة لخدمة المواطنين أمام "شكاوى النواب"

تعقد لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، 3 اجتماعات، غدًا الاثنين، لبحث عدد من الموضوعات على جدول أعمالها، وذلك عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.

ويناقش أعضاء اللجنة في الاجتماع الأول الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن تنفيذ الأحكام الحاصلين عليها أعضاء هيئة التدريس بكلية علوم جامعة أسيوط بخصوص صرف مستحقاتهم من حافز الجودة، والاقتراح برغبة المقدم من النائبة منى عمر، بشأن إعادة فتح مدرسة تمريض تكون تابعة لمستشفيات جامعة الإسكندرية – محافظة الإسكندرية.

بالإضافة إلى الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبدالحميد هاشم، بشأن تغيير اسم مدرسة (سيدي درويش) الابتدائية بقرية أبو غنيمة مركز سيدي سالم إلى مدرسة الشهيد (أحمد ماضي) – بمركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ، والاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد حسين جوده، بشأن ضم مدارس التعليم الابتدائي ورياض الأطفال مع التعليم الابتدائي تحت مسمى واحد باسم مدارس التعليم الأساسي.

والاقتراح برغبة المقدم من النائبة سناء السعيد، بشأن بناء طابق رابع بمدرسة نزلة الملك للتعليم الأساسي بمركز ساحل سليم – محافظة أسيوط، والاقتراح برغبة المقدم من النائبة نشوى رائف، بشأن استكمال أعمال بناء مدرسة السلام الإعدادية بنين مركز البداري – محافظة أسيوط، والاقتراح برغبة المقدم من النائب ناصر عثمان، بشأن إقامة مدرسة تجريبية (تعليم أساسي وثانوي) على قطعة الأرض المخصصة للتدريب المهني بمركز ومدينة البداري – محافظة أسيوط.



إلى جانب الاقتراحان برغبة المقدمان من النائب أحمد إسماعيل، الأول: بشأن إطلاق اسم الشهيد (محمود المحرزي) على إحدى مدارس إدارة السلام التعليمية – محافظة القاهرة. الثاني: بشأن إنشاء مدرسة يابانية بحي السلام أول وثان – محافظة القاهرة.، والاقتراح برغبة المقدم من النائبة إيمان خضر، بشأن سرعة طرح بناء جناح إضافي بعدة مدارس بمركز الزقازيق – محافظة الشرقية.

وتبحث اللجنة في الاجتماع الثاني الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن توصيل خدمة الصرف الصحي لشارع محطة المحمول بمنطقة غرب البلد بمدينة أسيوط – محافظة أسيوط، والاقتراح برغبة المقدم من النائب إبراهيم نظير، بشأن سرعة ازدواج ورصف الطريق الزراعي من أسيوط إلى مركز ديروط – محافظة أسيوط، إضافة إلى الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد إسماعيل، بشأن تخصيص قطعة أرض بحي السلام ثان بمحافظة القاهرة لإنشاء موقف لهيئة النقل العام وجميع سيارات السرفيس، والاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد الشريف، بشأن عمل مداخل ومخارج تربط الطريق الدولي بطريق أم زغيو بشارع الإسكندرية مطروح لحل مشكلة التكدس المروري بالعجمي – محافظة الإسكندرية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد العرجاوي، بشأن فتح مزلقان أبو حمص حتى يتم إنشاء كوبري مشاة أو نفق – محافظة البحيرة.

كما تنظر الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود نجيب مشعل، بشأن رفع كفاءة وتمهيد طرق الغوابين والعطوي – مركز فارسكور – محافظة دمياط، والاقتراح برغبة المقدم من النائب جابر أبو خليل، بشأن إنشاء كوبري مشاة علوي أعلى السكة الحديد بمحطة السيل – محافظة أسوان، والاقتراح برغبة المقدم من النائبة نشوى رائف، بشأن إحلال وتجديد كوبري الهمامين مركز البداري – بمحافظة أسيوط، والاقتراح برغبة المقدم من النائبة نجلاء باخوم رياض، بشأن زيادة عدد عربات قطار ( 746 ) الركاب المقرر قيامه من محطة مركز قوص بمحافظة قنا الساعة (7) صباحاً.

وتناقش اللجنة في اجتماعها الثالث الاقتراح برغبة المقدم من النائب نبيل عسكر، بشأن إنشاء خط سكة حديد بداية من الصالحية القديمة بمحافظة الشرقية إلى القنطرة بمحافظة الإسماعيلية، والاقتراح برغبة المقدم من النائبة رحاب محمد موسى، بشأن تفعيل وتشغيل قطار روسي درجة ثالثة مكيفة وقطار أسباني مطور أو تشغيل قطار (VIP) علي خط المنصورة – القاهرة – أسوان، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن سرعة إنارة كوبري منقباد وعمل تخطيط للمطالع والمنازل لتنظيم حركة سير السيارات – محافظة أسيوط، إلى جانب الاقتراح برغبة المقدم من النائب إبراهيم أبو شعيرة، بشأن إنشاء مركز ثقافي ديني ملحق بالجامع الكبير بالشيخ زويد – محافظة شمال سيناء، والاقتراح برغبة المقدم من النائبة/ هدى الطنباري، بشأن إنشاء مكتبة عامة (مكتبة مصر العامة) بمدينة كفر الشيخ أسوة بالمحافظات الأخرى – محافظة كفر الشيخ، إضافة إلى الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هالة فوزي أبو السعد، بشأن إنشاء فندق سكني سياحي يطل على نهر النيل بمدينة فوة – محافظة كفر الشيخ.



كما تناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب يحيي عيسوي، بشأن تخصيص قطعة أرض ملك الوحدة المحلية بحوش عيسى بمحافظة البحيرة لإقامة فرع لمكتبة مصر العامة – محافظة البحيرة، والاقتراح برغبة المقدم من النائبة نشوى الشريف، بشأن سرعة تفعيل الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد بلال البرلسي، بشأن ترميم وكالة الغوري الأثرية في المحلة الكبرى وتحويلها لمركز ثقافي – محافظة الغربية، والاقتراح برغبة المقدم من النائبة منى عمر، بشأن تعاون هيئة تعمير الساحل الشمالى مع وزارة السياحة في إقامة عدد من الموتيلات السياحية في المواقع والقرى والأراضي التابعة لها بالساحل الشمالى الغربي، والاقتراح برغبة المقدم من النائب إبراهيم عويس، بشأن استغلال قطعة بمحلج القطن لاقامة فندق ومكتبه عامة ومتحف بمدينة القناطر الخيرية – محافظة القليوبية.



إضافة إلى الاقتراحان برغبة المقدمان من النائب محمد طلبه، الأول: بشأن إنشاء كوبري مشاة نمره (3) بقرية الروضة – مركز القنطرة غرب – محافظة الإسماعيلية. الثاني: بشأن إنشاء كوبري مشاة بقرية الرياح أمام مكتب بريد الرياح – مركز القنطرة غرب – محافظة الإسماعيلية.