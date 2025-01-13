اليوم.. "دينية النواب" تنظر 5 طلبات إحاطة بشأن إحلال وتجديد المساجد

تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، 3 اجتماعات، اليوم الإثنين، لبحث عدد من الموضوعات على جدول أعمالها، وذلك عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.

ويناقش أعضاء اللجنة في الاجتماع الأول موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن طارق عمار، بشأن إحلال وتجديد مسجد ناجح سليمان عامر ببحر البقر، جنوب بورسعيد.

بينما تناقش في اجتماعها الثاني والثالث موضوعات طلبات الإحاطة الأربعة، المقدمة من النائب أحمد الحديدي، بشأن:

• عدم إحلال وتجديد دار المناسبات بالمسجد الكبير بالنسايمة مركز المنزلة التابع لإدارة أوقاف المنزلة، مديرية الأوقاف بالدقهلية.

• عدم إحلال وتجديد مسجد الطعايمة بالوحدة المحلية بالفروسات، مركز المنزلة التابع لإدارة أوقاف المنزلة، مديرية الأوقاف بالدقهلية.

• عدم إحلال وتجديد المسجد الكبير بالقشطة بقرية القشطة، الوحدة المحلية بالحوتة بمركز المنزلة، التابع لإدارة أوقاف المنزلة، الدقهلية.

• عمل الترميمات المطلوبة في سقف مسجد القعقاع بن عمرو التميمي التابع لإدارة أوقاف المنزلة، مديرية أوقاف الدقهلية.

ورفع المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته اليوم الإثنين.



جاء ذلك بعدما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦٧ لسنة ٢٠٢٤، بشأن الموافقة على اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًّا في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا.



واستعرض الدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى، تقرير اللجنة.