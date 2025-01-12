داليا عبدالرحيم: ترامب قد يعتمد نهجاً أكثر صرامة للتعامل مع الجماعات المتطرفة

أكدت الإعلامية داليا عبد الرحيم، رئيس تحرير جريدة البوابة، ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، أن المراقبين يتوقعون أن يعتمد ترامب نهجاً أكثر صرامة في التعامل مع الجماعات المتطرفة، مع التركيز على العمليات العسكرية منخفضة التكلفة مثل الضربات الجوية والتعاون مع الحلفاء الإقليميين، بدلاً من نشر قوات برية واسعة.

وأضافت الإعلامية داليا عبدالرحيم، في برنامج "الضفة الأخرى"، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الوضع في أفريقيا قد يتطلب استراتيجيات أوسع بسبب تحول القارة إلى ساحة مركزية لنشاط هذه التنظيمات، مشيرة إلى أن التغيرات السياسية في سوريا بعد انهيار نظام الأسد خلقت مشهداً جديداً بالغ التعقيد، وفي ظل هذا الواقع، قد يتجه ترامب إلى زيادة التعاون مع الحلفاء الإقليميين مثل تركيا لضمان احتواء الوضع.



وتابعت: "أن قوات سوريا الديمقراطية، تبقى الشريك الكردي الرئيسي للولايات المتحدة، محوراً رئيسياً في هذا الملف، خاصة مع ضعف الدعم الأمريكي المباشر وتهديدات تركيا المتصاعدة، بالإضافة إلى ذلك، قد يركز ترامب على مواجهة التحديات المرتبطة بإدارة السجون المكتظة بمقاتلي "داعش"، والتي قد تصبح منطلقاً لجيل جديد من المتطرفين في حال تدهور الوضع الأمني".



ولفتت داليا عبد الرحيم، إلى أن ترامب سيواجه معضلة كبيرة في تحقيق توازن بين مكافحة الإرهاب والحفاظ على استقرار الشرق الأوسط، خاصة أن الملف السوري لا ينفصل عن قضايا أخرى مثل النفوذ الإيراني، والتوترات مع روسيا، والدور التركي المتزايد في المنطقة، كما أن التعامل مع الجماعات المتطرفة في سوريا وأفريقيا سيتطلب استراتيجيات غير تقليدية تجمع بين الضغوط العسكرية والحلول السياسية.

واستطردت: “قد يعتمد ترامب على نهج يركز على الحد من التدخلات المباشرة مع تعزيز الاعتماد على الحلفاء المحليين والإقليميين، ولكن هذا النهج قد يواجه قيوداً بسبب التعقيدات السياسية والأمنية المتشابكة في الشرق الأوسط وستظل هذه الملفات اختباراً حقيقياً لقدرة أي إدارة أمريكية على التكيف مع التحديات الجديدة في عالم يشهد تغيرات سريعة ومفاجئة”.

