داليا عبدالرحيم: ترامب يواجه مشهدا معقدا بالشرق الأوسط

قالت الإعلامية داليا عبد الرحيم، رئيس تحرير جريدة البوابة، ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، إن ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجديدة تبدأ بالتزامن مع مشهد معقد بالشرق الأوسط.



وأضافت الإعلامية داليا عبدالرحيم، في برنامج "الضفة الأخرى"، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك تساؤلات عديدة حول استراتيجية ترامب المستقبلية للتعامل مع الجماعات المتطرفة مثل "داعش" و"القاعدة"، وكذلك مع التغيرات الجذرية في سوريا، حيث برزت إدارة جديدة بعد سقوط نظام بشار الأسد، موضحة أن هذه القضايا تعكس تحديات معقدة تتطلب رؤى سياسية وأمنية دقيقة للحفاظ على المصالح الأمريكية وتحقيق الاستقرار الإقليمي.



وتابعت الإعلامية داليا عبدالرحيم، أنه خلال ولايته الأولى، أعلن ترامب "الانتصار" على تنظيم "داعش" بعد طرد التنظيم من معاقله الرئيسية في العراق وسوريا، لكن العمليات الإرهابية المستلهمة من التنظيم استمرت في الظهور، خاصة عبر الهجمات الفردية في الغرب وأفريقيا وآسيا، لافتة إلى أنه مع تمدد تنظيم "داعش" إلى أفريقيا وتنامي فرع "خراسان" وتزايد نشاط "القاعدة" في مناطق الصحراء والساحل، يبدو أن مكافحة الإرهاب ستظل على أجندة ترامب.

