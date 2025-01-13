غدًا.. ختام النسخة الـ14 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

يسدل الستار، غدًا الثلاثاء، على فعاليات النسخة الرابعة عشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية والذي أقيم بمدينة الأقصر على مدار أسبوع، شهد خلالها عرض عدد من الأفلام العربية والأفريقية، كما أقيمت عدد من الندوات والفعاليات الفنية المختلفة.

وفي ظل إقبال جماهيري، شهدت المسابقة الرسمية عرض عدد من الأفلام من بينها الفيلمان "الهوى سلطان"، وفيلم "لأول مرة" والذي شهد عرضه الأول في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية؛ حيث يشارك الفيلم في المسابقة الرسمية للدورة 14 من المهرجان.

أعقب العرض ندوة مع صناع الفيلم أدارها الناقد السينمائي أسامة عبد الفتاح، واستقبل خلالها أسئلة وتعليقات الجمهور والنقاد والصحفيين من الحضور، الذين عبروا عن إعجابهم بالفيلم وأشادوا بالمستوى الفني المتميز لجميع أبطال وصناع العمل.

يدور فيلم لأول مرة حول خالد وغادة، زوجان يعيشان قصة حب سعيدة تتحول فجأة إلى جحيم عندما يكتشف خالد سرًا خطيرًا ويقرر مواجهة زوجته به، ما يشعل ليلة مليئة بالشك والعنف والاتهامات المتبادلة بالخيانة. تكشف تلك الليلة المثيرة توترات عميقة في علاقتهما.

فيلم لأول مرة من بطولة تارا عماد وعمر الشناوي، مع نبيل عيسى ورانيا منصور، وعايدة رياض، وفيدرا، ومن إنتاج رأفت توماس (شركة هوليوود فيلم)، ومن تأليف محمد عبد القادر، وإخراج جون إكرام في ثان تعاون لهما بعد فيلم كاملة (2022).

حضر العرض عددٌ من النجوم والنقاد من بينهم السيناريست تامر حبيب، والنجوم أحمد مجدي، ونور النبوي، وداليا مصطفى، والناقد السينمائي طارق الشناوي بالإضافة إلى أبطال الفيلم تارا عماد، وعمر الشناوي ونبيل عيسى ورانيا منصور والمخرج جون إكرام والمؤلف محمد عبد القادر.

كما شهدت النسخة الرابعة عشرة عدد من الفعاليات والندوات الهامة، كان من بينها ندوة الفنان خالد النبوي، التي أعقبها حفل توقيع كتابه. تطرق خالد النبوي إلى بداياته الفنية التي جاءت بالصدفة أثناء دراسته بمعهد التعاون الزراعي.

وقال النبوي: "دخولي عالم التمثيل لم يكن مخططًا. ذات يوم دخلت غرفة فريق المسرح بالمصادفة، وطلب مني المخرج سامي العشماوي قراءة نص مسرحي أو مغادرة الغرفة. قرأت النص وأعطاني دور البطولة، ومن هنا بدأت رحلتي في التمثيل".

وأكد حنينه الكبير للمسرح، قائلًا: "المسرح وحشني جدًا. أتمنى العودة إليه قريبًا، لكن بشرط أن تكون مدة البروفات شهر ونصف فقط. المسرح هو أبو الفنون، وأتمنى أن أساهم في إعادة مناخ مسرحي جيد قريبًا".

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يقام تحت شعار "السينما الأفريقية قمر 14"، والمهرجان يرأسه شرفيا الفنان محمود حميدة، وتقام دورته الرابعة عشرة خلال الفترة من 9 إلى 14 يناير، والمهرجان تقيمه، وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين، برعاية ودعم من وزارة الثقافة، والسياحة والاثار، والخارجية، والشباب والرياضة، ومحافظة الأقصر، وهيئة تنشيط السياحة، ونقابة المهن السينمائية.